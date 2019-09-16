Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается помощи Саудовской Аравии. В Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить "свой род", свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул Путин.

Он также подтвердил, что в ходе переговоров в Анкаре с лидерами Турции и Ирана ситуация с атакой на саудовские нефтяные объекты не обсуждалась.

Глава государства напомнил позицию России по кризису в Йемене. "Во-первых, в Йемене существует очень серьезная гуманитарная катастрофа. Мы сами готовы к тому, чтобы людям помогать, и призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру", - отметил Путин.

"Во-вторых, мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса являются договоренности между всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт, - продолжил он. - Не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот исходить нужно как раз из этого".

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