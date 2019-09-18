Саудовская Аравия заявила о наличии доказательств причастности Ирана к атакам на ее нефтяные объекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя миниобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что у Эр-Рияда имеются данные об участии в атаках семи иранских крылатых ракет и 18 беспилотников. Это стало понятно, в частности, после изучения траектории полета. Однако точное место запуска не установлено до настоящего времени.

17 сентября стало известно, что Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.

В этот же день вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские войска приведены в боевую готовность в связи с инцидентом. До этого американский президент Дональд Трамп согласился с мнением госсекретаря страны Майка Помпео о том, что именно Иран стоит за этими атаками.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. 16 сентября американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

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