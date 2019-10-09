Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук назовет в среду имя лауреата Нобелевской премии в этой области за 2019 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, награда может быть присуждена авторам статей, опубликованных в рецензируемой печати. Открытие должно быть существенным и универсально признанным мировым научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков, а теоретики - лишь за признанное объяснение известного явления часто вместе с экспериментатором, подтвердившим теорию.

По оценкам американской компании Clarivate Analytics, основанным на рейтинге цитируемости исследователей, премию в области химии могут получить Рольф Хьюсген из Мюнхенского университета и Мортен Мельдаль из Университета Копенгагена. Хьюсген исследовал реакцию азид-алкинового циклоприсоединения, названную в его честь. Мельдаль, использовав катализ медью, улучшил эту реакцию, которая позволяет быстро получать широкий спектр новых веществ, что в свою очередь потенциально может ускорить открытие новых фармацевтических препаратов.

Еще один претендент - профессор Оксфордского университета Эдвин Саузерн. Он является создателем одноименного метода исследования ДНК, позволяющего определять число копий генов в пробе.

Премии также могут быть удостоены Марвин Карутерс из Университета Колорадо, Лерой Худ из Института системной биологии в Сиэтле и глава компании Pacific Biosciences of California Майкл Ханкапиллер за вклад в разработку методов синтеза и секвенирования ДНК, сделавшего возможным расшифровку генома человека.

Шведские наблюдатели также не исключают, что премию по химии могут отдать француженке Эмманюэль Шарпантье и американке Дженнифер Даудне за открытие системы CRISPR-Cas9. Это исследование из области генной инженерии иногда называют "ножницами ДНК, которые чинят гены". Система может быть использована для редактирования генов животных и человека, например для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.

Среди претендентов на премию по химии уже несколько лет подряд значатся Джон Гуденоф (США) и работающий в США британец Стэнли Уиттинхэм. Они разработали литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас широко используются в сотовых телефонах, фотоаппаратах, ноутбуках, планшетах и прочей портативной электронике.

В 2019 году обладателями премии стали Фрэнсис Арнольд (США) "за направленную эволюцию ферментов", а также Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) "за фаговое отображение пептидов и антител".

Выдвижение лауреатов

До конца сентября кандидатов на получение награды выдвигают члены Шведской королевской академии наук и Нобелевских комитетов, лауреаты премии, а также профессора университетов северных стран.

До самого последнего момента никто, кроме членов соответствующих комитетов, не знает фамилий ученых, номинированных на премию. Три четверти века все подробности решений Нобелевских комитетов хранились в строжайшей тайне, и лишь в 1974 году Нобелевский фонд объявил, что закрытыми останутся только архивы за последние 50 лет. Теперь на сайте Нобелевского фонда опубликованы списки, из которых можно узнать о претендентах на награду и о тех, кто принял участие в их номинации, с 1901 по 1968 год.

С 1901 года премию по химии присуждали 110 раз, ее удостоены 181 человек. В силу различных причин ученые в этой области не получали награды несколько лет - в 1916, 1917, 1924, 1933 и 1940-1942 гг. Средний возраст лауреатов в этой номинации - 58 лет. Самым молодым из них в 1935 году стал Фредерик Жолио-Кюри из Франции (35 лет), который был удостоен награды вместе с женой Ирен "за выполненный синтез новых радиоактивных элементов".

В 1956 году премию за исследование механизма химических реакций совместно с англичанином Сирилом Хиншелвудом получил русский и советский физикохимик Николай Семенов (1896-1986).

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 590 раз. Лауреатами стали 908 человек и 27 организаций.

Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля (1833-1896). Из рук шведского монарха лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей награды в 2019 году составляет 9 млн крон ($908,2 тыс. по текущему курсу).

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