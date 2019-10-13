Почти 2 тыс. мигрантов из государств Центральной Америки, Кубы и Гаити в субботу отправились из города Тапачула на юге Мексики на север, к границе с США. По данным газеты El Universal, многие из них более шести месяцев ждали, пока миграционная служба выдаст им необходимые для перемещения по стране документы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это первый караван мигрантов за несколько месяцев с момента начала масштабной операции властей Мексики по противодействию нелегальному передвижению иностранных граждан по ее территории. По предварительным данным, путь каравана пройдет через столицу страны, где мигранты намерены требовать встречи с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Президент США Дональд Трамп 30 мая пригрозил обложить пошлиной в размере 5% товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Представителям двух стран удалось договориться, и введение тарифов было отложено на неопределенный срок. Согласно заключенному соглашению, Мексика обязалась разместить Национальную гвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе, а также вести борьбу с организациями, занимающимися торговлей людьми. К сентябрю, по оценкам официального Мехико, эти меры помогли снизить число направляющихся в США мигрантов на 56%.

Американские власти, по данным Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США, в 2019 финансовом году (закончился 30 сентября) задержали на границе с Мексикой почти 1 млн мигрантов. Это на 88% больше, чем за 2018 финансовый год.

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