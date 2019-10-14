Около 100 рейсов авиакомпании Vueling были отменены в понедельник в аэропорту испанской Барселоны из-за акции протеста.

Об этом сообщило агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, еще 20 рейсов перевозчика будут отменены во вторник. В свою очередь, в испанском управлении аэропортов (AENA) пока официально говорят об отмене в понедельник 67 рейсов. Как ранее объяснили корреспонденту ТАСС в AENA, проблема заключается в том, что из-за протестов члены экипажа не могут попасть в аэропорт. В результате многие рейсы также были задержаны.

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