Во время визита Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов подписал документы о закрытии сделки по приобретению 5% в концессии по разработке шельфового проекта Гаша (Ghasha).

Как передает Day.Az со ссылкой на Ведомости, участие в концессии обошлось "Лукойлу" в $190 млн, говорится в сообщении государственного нефтегазового концерна ОАЭ. Страна рассматривает проект как ключевой для развития собственного энергетического сектора, цитируются в сообщении ADNOC слова министра энергетики королевства и гендиректора компании Султана Ахмеда аль-Джабера. "Участие в проекте [в ОАЭ] полностью соответствует нашей стратегии", - цитируются слова Алекперова в заявлении компании.

Гаша - проект, объединяющий девять мелководных месторождений газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Оператор и владелец контрольной доли в проекте - ADNOC. Кроме нее в участниках проекта итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская OMV (5%). Предполагается, что начало добычи на Гаше начнется в 2020 г., а на полную мощность проект должен выйти к 2025 г. Добыча при этом составит около 40 млн куб. м газа и 120 000 барр. нефти и газового конденсата в сутки. Из них на долю "Лукойла" по концессии придется примерно по 300 000 т нефти (0,34%) и по 730 млн куб. м газа в год (2,2% к уровню добычи компании в 2018 г.).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!