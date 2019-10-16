Двадцать девять человек оказались в больнице в результате ДТП с автобусом на северо-западе Рима, сообщили журналистам представители экстренных служб, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщилось, что в аварии пострадали по меньшей мере 20 человек. По предварительной информации, полный пассажиров автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом. Девять человек из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. На месте аварии медики оказывают помощь еще пяти-шести пострадавшим, после оценки их состояния будет принято решение и об их доставке в медучреждения. Водитель автобуса будет подвергнут проверке на алкоголь и наркотики. Среди версий произошедшего - его внезапное недомогание. Также не исключается, что водитель отвлекся за рулем или был ослеплен солнцем. Муниципальная транспортная компания Atac заявила, что после ДТП открыла внутреннее расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!