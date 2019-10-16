Изменения в руководстве концерна "Даймлер" могут привести к уходу команды "Мерседес" из Формулы-1, сообщает AS. Напомним, что в последние несколько лет им руководил Дитер Цётше, испытывавший большой интерес к Формуле-1, передает Day.Az со ссылкой на championat.com. Его сменщик в лице Оле Каллениуса имеет более прагматичный подход к делам компании и не проявляет особого интереса к Формуле-1. Так, Каллениус намерен сконцентрировать усилия концерна на развитии электрических двигателей, уменьшив сегмент развития двигателей внутреннего сгорания.

"Мерседес" уже в минувшем году не был представлен в туринговой серии DTM, при этом заявившись в Формулу-E, что стало подтверждением смены курса "Даймлера". На данный момент расходы "Мерседеса" в Формуле-1 составляют около 400 млн евро, при этом вклад непосредственно "Даймлера" в маркетинг и рекламу достаточно существенен.

По слухам, в компании уже намекнули, что пребывание заводской команды в Формуле-1 должно стать прибыльным проектом, в противном случае её участие в чемпионате может прекратиться. При этом руководитель конюшни Тото Вольф уже намекал, что его приоритетом является сохранение заводской команды в Ф-1.

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