В Москве побит новый абсолютный температурный рекорд для 17 октября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро, передает Day.Az.

Как отмечается, к 14.00 (по мск) температура воздуха у ВДНХ достигла +18℃.

В последний раз рекорд для 17 октября был установлен в 1889 года с температурой +17,4℃.

Известно также, что к полудню в российской столице был побит температурный рекорд дня впервые с 1990 года.

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