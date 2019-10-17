https://news.day.az/world/1166787.html В Москве побит температурный рекорд за 130 лет
В Москве побит температурный рекорд за 130 лет
В Москве побит новый абсолютный температурный рекорд для 17 октября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро, передает Day.Az.
Как отмечается, к 14.00 (по мск) температура воздуха у ВДНХ достигла +18℃.
В последний раз рекорд для 17 октября был установлен в 1889 года с температурой +17,4℃.
Известно также, что к полудню в российской столице был побит температурный рекорд дня впервые с 1990 года.
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