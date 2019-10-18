https://news.day.az/world/1167131.html Трамп заявил, что обсудил ситуацию в Сирии с Эрдоганом
Трамп заявил, что обсудил ситуацию в Сирии с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот подтвердил, что стремится к прекращению огня. Об этом глава Белого дома написал в пятницу на своей странице в сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Только что поговорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что были небольшие инциденты со снайперским огнем и минометными обстрелами, но они были быстро устранены. Он очень сильно хочет, чтобы прекращение огня или перерыв сработали. Курды тоже этого хотят", - заявил Трамп.
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