Тридцать не тронутых с древних времен саркофагов с мумиями обнаружено на Западном берегу Нила в Луксоре на юге Египта. Об этом сообщило в субботу министерство по делам древностей. Специалисты ведомства открыли в присутствии журналистов два саркофага, чтобы все могли оценить степень их сохранности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тайник аль-Ассасиф" представляет собой крупное захоронение, - рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири. - Саркофаги были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне". Эксперты оценили высокую степень сохранности артефактов, которые за прошедшие века не утратили своих красок и надписей.

По оценкам специалистов, захоронение относится к 22-й династии фараонов (X век до н. э.) и представляет собой двухуровневое погребение жрецов - мужчин, женщин и детей: 18 деревянных саркофагов находились на первом уровне, 12 - на втором. О том, что "тайник аль-Ассасиф" связан со жречеством, говорят надписи на саркофагах. Как рассказали археологи, на боковых сторонах гробов изображены сцены из Книги мертвых, а также рисунки подношений богам. По их словам, "эта находка указывает на тот исторический период нестабильности, когда огромные гробницы регулярно грабили, и важные для путешествия умершего в загробный мир надписи и тексты стали наносить непосредственно на сами саркофаги".

"Это открытие является одним из крупнейших и наиболее важных за последние несколько лет", - отметил Вазири. После тщательного изучения находка из "тайника аль-Ассасиф" будет передана в строящийся у Великих пирамид под Каиром Большой Египетский музей.

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