Правительство Великобритании запускает очередной этап экстренного плана Yellowhammer на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения, поскольку риски такого Brexit возросли после решения, принятого парламентом в субботу, заявил глава аппарата британского правительства Майкл Гоув.

"Мы готовимся выйти без сделки, если ЕС не даст отсрочки (по сроку Brexit - ред.)", - сказал политик в эфире телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Также Гоув сообщил, что в воскресенье состоится чрезвычайное заседание кабмина Британии по подготовке к Brexit без сделки. "После вчерашнего голосования риск выхода без сделки увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров по Brexit", - добавил он.

Правительство Джонсона в августе-сентябре разработало план того, как избежать Brexit без сделки и его негативных последствий. В документе, который правительство долгое время не раскрывало и до сих пор не раскрыло полностью, предусмотрен "базовый" и "негативный" сценарий возможных событий. Как отмечал Гоув в сентябре, сценарии были разработаны для того, чтобы правительство могло составить планы и предпринять шаги для исключения возможных негативных последствий.

В случае недостижения сделки по Brexit британские власти выделили около 4 миллиардов фунтов стерлингов, а также увеличили штат сотрудников государственных и социальных учреждений.

Парламент Великобритании в субботу одобрили поправку, в соответствии с которой премьер-министр Борис Джонсон должен просить ЕС о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок - 31 января 2020 года. Джонсон, настаивающий на выходе из ЕС 31 октября, был вынужден направить соответствующие письма в ЕС поздно ночью в субботу. Он повторил, что на следующей неделе внесет законопроект, необходимый для выхода из ЕС 31 октября с нынешним соглашением.

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