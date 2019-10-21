Власти Британии запускают очередной этап экстренного плана на случай Brexit без сделки
Правительство Великобритании запускает очередной этап экстренного плана Yellowhammer на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения, поскольку риски такого Brexit возросли после решения, принятого парламентом в субботу, заявил глава аппарата британского правительства Майкл Гоув.
"Мы готовимся выйти без сделки, если ЕС не даст отсрочки (по сроку Brexit - ред.)", - сказал политик в эфире телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
Также Гоув сообщил, что в воскресенье состоится чрезвычайное заседание кабмина Британии по подготовке к Brexit без сделки. "После вчерашнего голосования риск выхода без сделки увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров по Brexit", - добавил он.
Правительство Джонсона в августе-сентябре разработало план того, как избежать Brexit без сделки и его негативных последствий. В документе, который правительство долгое время не раскрывало и до сих пор не раскрыло полностью, предусмотрен "базовый" и "негативный" сценарий возможных событий. Как отмечал Гоув в сентябре, сценарии были разработаны для того, чтобы правительство могло составить планы и предпринять шаги для исключения возможных негативных последствий.
В случае недостижения сделки по Brexit британские власти выделили около 4 миллиардов фунтов стерлингов, а также увеличили штат сотрудников государственных и социальных учреждений.
Парламент Великобритании в субботу одобрили поправку, в соответствии с которой премьер-министр Борис Джонсон должен просить ЕС о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок - 31 января 2020 года. Джонсон, настаивающий на выходе из ЕС 31 октября, был вынужден направить соответствующие письма в ЕС поздно ночью в субботу. Он повторил, что на следующей неделе внесет законопроект, необходимый для выхода из ЕС 31 октября с нынешним соглашением.
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