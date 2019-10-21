Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня на северо-востоке Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Накануне встречи в Сочи между президентом Путиным и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом разговор был сосредоточен главным образом на ситуации на северо-востоке Сирии. Президент республики подчеркнул важность продления действующего в настоящее время режима прекращения огня и поиска выхода из кризиса с помощью дипломатических средств", - говорится в заявлении.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 22 октября ситуацию в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня. Президент Турции, в свою очередь, заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после переговоров в Сочи.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

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