https://news.day.az/world/1167921.html Трамп доволен прекращением огня в Сирии
Трамп доволен прекращением огня в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии соблюдается. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа, это "очень хорошие новости". Также он отметил, что наблюдаются некоторые столкновения, но их немного.
Однако лидер США добавил, что американцы не давали обещаний курдам защищать их всегда.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре