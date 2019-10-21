Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии соблюдается. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, это "очень хорошие новости". Также он отметил, что наблюдаются некоторые столкновения, но их немного.

Однако лидер США добавил, что американцы не давали обещаний курдам защищать их всегда.

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