Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михеил Батиашвили подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об отставке министра сообщил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Премьер-министр отметил, что М.Батиашвили сам обратился с заявлением об отставке.

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