https://news.day.az/world/1173335.html Грузинский министр подал в отставку
Грузинский министр подал в отставку
Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михеил Батиашвили подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об отставке министра сообщил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Премьер-министр отметил, что М.Батиашвили сам обратился с заявлением об отставке.
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