https://news.day.az/world/1174373.html Си Цзиньпин впервые за 11 лет прибыл в эту страну
Си Цзиньпин впервые за 11 лет прибыл в эту страну
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в воскресенье с трехдневным официальным визитом в Грецию.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, это первый визит китайского лидера в Грецию за последние 11 лет. Целью поездки, отмечает агентство, станет "укрепление сотрудничества и традиционных дружеских отношений между двумя странами".
В четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что Си Цзиньпин с 10 по 15 ноября нанесет официальный визит в Грецию, а также примет участие в 11-м саммите БРИКС в Бразилии.
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