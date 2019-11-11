Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив торговой сделки между США и Китаем. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,88%, до 61,96 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,82%, до 56,77 доллара за баррель.

Руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт заявил в выходные, что США и Китай могут договориться о содержательной части первого этапа торговой сделки до 15 декабря, когда должны вступить в силу отложенные ранее пошлины.

При этом в пятницу президент США Дональд Трамп сказал, что речи о полной отмене пошлин на продукцию из КНР, ввозимую в США, не идет, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона. Данное заявление Трампа прозвучало после того, как на минувшей неделе министерство коммерции Китая высказало мнение, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. На этом фоне трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

"Любое соглашение по отмене пошлин будет способствовать улучшению рисковых настроений, но не обязательно обеспечит немедленный импульс для экономики", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).

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