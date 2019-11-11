Два заминированных автомобиля взорвались в сирийском городе Камышли на севере страны недалеко от границы с Турцией, передает гостелевидение Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Заминированный автомобиль взлетел на воздух в центре Камышли на улице Вахда", - передает телеканал Ikhbariya.

По его данным, еще один автомобиль взорвался на той же улице рядом с больницей.

В свою очередь радиостанция Sham FM сообщает о трех взрывах подряд в городе.

О жертвах и раненых пока не сообщается.

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