https://news.day.az/world/1175419.html Трамп обсудит с Эрдоганом увеличение объема торговли США и Турции до $100 млрд
Трамп обсудит с Эрдоганом увеличение объема торговли США и Турции до $100 млрд
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность увеличения торгового оборота между странами до 100 млрд долларов.
Об этом американский лидер заявил в среду журналистам на встрече с президентом Турции в Белом доме, передает ТАСС.
"Мы будем значительно наращивать объем торговли с Турцией", - сказал Трамп. "Мы полагаем, что можем достичь 100 млрд долларов, сейчас у нас около 20 млрд долларов", - добавил он.
Американский лидер отметил, что это будет одной из тем встречи.
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