В свою очередь бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата также считает возможным создание трехстороннего канала связи или даже договоренностей между американскими, российскими и турецкими военными в Сирии.

"Это возможно, но сложно. Наиболее вероятным вопросом, по которому могут быть достигнуты договоренности, - это по борьбе с терроризмом. Потому что терроризм представляет угрозу и для Турции, и для России, и для Сирии, и для США, и для Ирака. С этим все согласны. Это сфера, в которой у всех одинаковые интересы. Если и будет одна тема, хотя это и будет очень сложный вопрос, как мы создадим эффективную координацию, то этой темой будет борьба с терроризмом", - сказал Нагата.