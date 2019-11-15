Многомиллиардный контракт Boeing с NASA на строительство американского "космического такси", которое будет доставлять астронавтов на МКС, получился "необоснованно" дорогим. К такому выводу пришел генеральный инспектор NASA, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Из его отчета следует, что агентство согласилась заплатить Boeing премию в размере 287 млн долларов для ускорения работ по выпуску пилотируемой транспортной капсулы Starliner. Генеральный инспектор, ссылаясь на информацию, полученную непосредственно от чиновников NASA отмечает, что Boeing упорно требовала дополнительного финансирования и отказывалась в случае его отсутствия работать над проектом.

Полеты на Starliner планировалось начать уже в 2020 году, однако, в сентябре администратор американского агентства Джим Брайденстайн отметил, что первые запуски этих кораблей постоянно откладываются. Роскосмос даже не исключил, что NASA докупит для астронавтов дополнительные места на кораблях "Союз".

Как отмечает генеральный инспектор Пол Мартин, NASA могло бы сэкономить 144 млн долларов, внеся "простые коррективы" в запланированный график запуска Starliner, в том числе и докупив места для американских астронавтов у российского космического агентства.

Мартин акцентирует внимание на том, что Boeing и SpaceX с 2014 года получили от NASA в общей сложности почти 7 млрд долларов на разработку собственного американского космического транспорта, благодаря которому Вашингтон хочет "избавиться от зависимости от России" в вопросе доставки космонавтов на МКС.

В результате, как отмечается в докладе именно Boeing не стесняясь требовала премий, бонусов, дополнительного финансирования. При этом, как отмечает инспектор, SpaceX не получала таких особых условий, "хотя компания ранее предлагала более короткие сроки производства, чем Boeing".

Инспектор также акцентирует внимание на том, во сколько же обойдется каждое посадочное место в кораблях Starliner. Оказывается - 90 млн долларов. Тогда как у SpaceX - лишь 55 млн долларов. Мартин обращает внимание на то, что летать российскими "Союзами" не в пример дешевле, чем "Боингом". Сейчас NASA платит России 55,4 млн долларов.

В самом NASA с выводами Пола Мартина категорически не согласны. Агентство возмутилось выводом инспектора о том, что оно переплатило Boeing, хотя и признало, что в ходе длительных переговоров можно было бы договориться и о более низкой цене. Правда, в своем письме инспектору NASA подчеркнуло, что это лишь предположение и никаких доказательств того, что Boeing Мог бы снизить планку, нет.