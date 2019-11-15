Беларусь отказалась от размещения российской военной базы
Беларусь отказалась от размещения российской военной авиабазы, заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ, но Беларусь решила опираться на собственные возможности, отметил Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Беларусь пыталась договориться с Россией о помощи в поставке боевых истребителей Су-30СМ, но "взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ". "Но, согласитесь, это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - отметил Зась.
Окончательное решение принял президент страны Александр Лукашенко. "Без его непосредственного участия, поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили", - отметил Зась.
Беларусь намерена получить 12 истребителей Су-30СМ. Реализация проекта проходит в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Истребители должны обновить парк боевой авиации Беларуси.
Беларусь за Су-30СМ "платит колоссальные деньги", отметил президент Беларуси.
Тяжелый многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ способен выполнять функции перехватчика, бомбардировщика и командного пункта. Воздушная машина работает днем и ночью, в любых погодных условиях по всевозможным целям. На сегодняшний день Су-30СМ считается одним из лучших истребителей в мире.
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