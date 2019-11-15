Беларусь отказалась от размещения российской военной авиабазы, заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ, но Беларусь решила опираться на собственные возможности, отметил Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Беларусь пыталась договориться с Россией о помощи в поставке боевых истребителей Су-30СМ, но "взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ". "Но, согласитесь, это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - отметил Зась.

Окончательное решение принял президент страны Александр Лукашенко. "Без его непосредственного участия, поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили", - отметил Зась.

Беларусь намерена получить 12 истребителей Су-30СМ. Реализация проекта проходит в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Истребители должны обновить парк боевой авиации Беларуси.

Беларусь за Су-30СМ "платит колоссальные деньги", отметил президент Беларуси.

Тяжелый многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ способен выполнять функции перехватчика, бомбардировщика и командного пункта. Воздушная машина работает днем и ночью, в любых погодных условиях по всевозможным целям. На сегодняшний день Су-30СМ считается одним из лучших истребителей в мире.