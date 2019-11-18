Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию СМИ о возможных санкциях против Египта, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.

По его словам, Вашингтон может резко отреагировать на сделку Каира по закупке у России истребителей Су-35.

В частности, США пригрозили оставить Египет без американского военного оборудования и ввести другие торговые ограничения.