https://news.day.az/world/1176893.html США могут ввести санкции против Египта
США могут ввести санкции против Египта
Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию СМИ о возможных санкциях против Египта, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.
По его словам, Вашингтон может резко отреагировать на сделку Каира по закупке у России истребителей Су-35.
В частности, США пригрозили оставить Египет без американского военного оборудования и ввести другие торговые ограничения.
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