https://news.day.az/world/1176911.html Парламент Грузии восстановил работу
Парламент Грузии восстановил работу
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган восстановил работу после того, как спецназ разогнал протестующих, которые блокировали входы в здание, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Парламент восстановил работу... Определенные силы применили деструктивные силы и вышли за рамки закона, заблокировав парламент", - заявил Талаквадзе на заседании бюро парламента.
Он взял в руки цепь и замок, которыми были закрыты двери парламента, отметив, что символично возвращает эти предметы оппозиционерам в доказательство того, что никто не сможет организовать перевороты в стране.
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