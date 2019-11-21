США могут освободить компанию Apple от таможенных пошлин на товары из Китая. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил журналистам после посещения предприятия компании по сборке компьютеров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вместе с ним на фабрике присутствовал и генеральный директор Apple Тим Кук, сообщает телеканал "Россия 24". Однако, по словам Трампа, США должны относиться к Apple примерно так же, как и к "Самсунгу".

Ранее Трамп призвал Apple перенести свое производство из Китая. До этого у президента США состоялся личный разговор с Тимом Куком. Тот объяснил, что новые пошлины США на товары из Китая дадут конкурентное преимущество главному сопернику Apple - южнокорейской компании "Самсунг".