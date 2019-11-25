https://news.day.az/world/1179040.html Число погибших в результате оползня в Кении возросло до 54
Число погибших в результате оползня в Кении возросло до 54
Число жертв схода оползня в округе Западный Покот на северо-западе Кении возросло до 54, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Оползень сошел в субботу после ливней, которые не прекращались всю ночь. Ранее сообщалось о 37 погибших.
По данным властей, в результате оползня более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На данный момент еще 47 человек числятся без вести пропавшими.
На месте происшествия продолжают работать спасатели, сотрудники полиции, военные и представители Красного Креста.
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