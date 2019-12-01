"У меня нет планов баллотироваться на пост председателя парламента ... 12 лет - это достаточный срок для пребывания (во главе парламента - ред.), это решение я принял не только что, я долго думал об этом", - заявил Лариджани в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Press TV.