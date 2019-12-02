https://news.day.az/world/1181173.html Министр энергетики США ушел в отставку - на фоне скандала х
Министр энергетики США ушел в отставку - на фоне скандала х
Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра", - написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу"
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