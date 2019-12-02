Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра", - написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу"