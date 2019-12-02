Фотограф Кевин Дули в конце ноября запечатлел охоту двух хищниц на слонёнка в национальном парке Мана-Пулс, Зимбабве, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Две львицы, одна из которых была беременна, воспользовавшись моментом, когда слонёнок, увидев бородавочника, отошёл от своих родителей на приличное расстояние, напали на беззащитного детёныша.

Фотограф дикой природы был готов к схватке диких зверей и сделал несколько кадров драматичного боя.

Слониха отбила своего детёныша у голодных львиц в Зимбабве Со слов Кевина Дули, слониха, услышав зов своего детёныша, сразу же прибежала на помощь и отогнала от него голодных хищниц.

Слонёнку повезло и он не получил никаких повреждений в результате первого знакомства с дикими кошками.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

