Количество погибших в результате продолжительных ливней за последние четыре дня в индийском штате Тамилнад возросло до 25 человек

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times of India.

Ранее стало известно, что 15 человек погибли, после того как из-за сильных ливней произошло обрушение стены дома в понедельник утром в деревне недалеко от города Коимбатур. Впоследствии число погибших возросло до 17.

Еще восемь человек погибли в результате различных несчастных случаев, вызванных обильными осадками. Власти уже выделили компенсации родственникам всех погибших.

Кроме того, как сообщает газета, около тысячи человек были размещены в лагерях для нуждающихся в чрезвычайной помощи в округах Тутикорин, Куддалур и Тирунелвели в штате Тамилнад, который больше всего пострадал от муссонных дождей.



Ливни также унесли жизни 58 голов крупного рогатого скота. Был нанесен ущерб примерно 1,7 тысячи домов.