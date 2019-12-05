Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) сегодня рекомендовал с учетом зимнего сезона рассмотреть в течение I квартала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Квоты для каждой страны установят позже.

"Мы рассмотрели итоги исполнения соглашения. Всеми странами еще раз было принято решение, рекомендовано всем странам выполнять в полном объеме на 100% свои обязательства, зафиксированные в декабре 2018 г. по состоянию на тот момент квоты, которые действуют до 1 апреля", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак



"Кроме того, учитывая, что сейчас зимний сезон, и спрос значительно ниже с учетом прогноза развития ситуации на рынке, снижения спроса было также рекомендовано в течение первого квартала рассмотреть на заседании ОПЕК и на заседании министерской встречи, которая завтра состоится, снижение дополнительно добычи в первом квартале 2020 г. примерно на 500 тыс. б/с. Что касается конкретных квот по странам, это будет еще обсуждаться", - уточнил Новак.



5-6 декабря в Вене встречаются участники сделки ОПЕК+ для обсуждения сделки, которая действует до конца марта 2020 г. и предполагает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщали "Вести. Экономика".



Власти Саудовской Аравии были нацелены на решение о снижении добычи нефти на заседании в Вене "по крайней мере" на 400 тыс. баррелей.



Как сообщали "Вести.Экономика", российские нефтяники на совещании в Минэнерго 28 ноября предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после.



ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 г. в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день с уровня октября 2016 г. Договор стартовал с начала 2017 г. и был продлен до конца 2018 г. В июне 2018 г. ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.



ОПЕК+ 7 декабря 2018 г. приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в день с января 2019 г. в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс. - на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в день от уровня октября 2018 г. в 11,4 млн баррелей в сутки. Затем соглашение было продлено.

