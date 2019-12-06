Протестующие разрушили автобусную остановку на площади Насьон в Париже. Видео с места происшествия появилось в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как демонстранты разрушают лавочку и ограждение остановки.

В настоящее время в Париже продолжаются массовые акции участников общественного движения "Желтые жилеты". Протесты проходят во французской столице с ноября 2018 года.

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