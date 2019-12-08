https://news.day.az/world/1183307.html Иран представит новые центрифуги для обогащения урана
Иран представит новые центрифуги для обогащения урана
Иран в ближайшем будущем представит новое поколение центрифуг для обогащения урана, передает ТАСС.
Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.
"В недалеком будущем мы представим новое поколение центрифуг отечественного производства", - сказал в эфире заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан, однако не привел дополнительных подробностей.
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