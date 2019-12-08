Иран в ближайшем будущем представит новое поколение центрифуг для обогащения урана, передает ТАСС.

Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

"В недалеком будущем мы представим новое поколение центрифуг отечественного производства", - сказал в эфире заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан, однако не привел дополнительных подробностей.