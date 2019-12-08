Власти венесуэльской столицы приняли решение провести эвакуацию всех сотрудников и посетителей торгового центра из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом в субботу сообщила газета El Nacional, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, речь идет о ТЦ "Метро центр", который расположен на проспекте Баральт в Каракасе. Отмечается, что на место уже прибыли сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН).

Власти пока никак не комментировали инцидент.