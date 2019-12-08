https://news.day.az/world/1183415.html В России вулкан выбросил пепел на 2,7 километра
В России вулкан выбросил пепел на 2,7 километра
В воскресенье сахалинский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 2,7 километра.
Как рассказали ТАСС в региональном главке МЧС России, вулкан находится в 7 километрах на северо-запад от города Северо-Курильска, передает Day.Az.
Экологическая обстановка в городе в норме, ветер отнес пепел на восемь километров на северо-восток от горы.
Высота Эбеко, который находится в северной части острова Парамушир - 1156 метров. Сейсмологи фиксируют его активность уже три года.
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