Противодействие со стороны США заставит Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) прекратить свою деятельность уже в ближайшую среду - в результате этого рухнет вся система ВТО, а правила мировой торговли де-факто перестанут действовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию немецкого издания Der Spiegel, передает Day.Az.

Автор статьи связывает предстоящий крах мировой торговой системы с политикой действующего президента США Дональда Трампа. Так, Соединенные Штаты в течение двух лет блокируют процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО.

На сегодняшний день, по данным Der Spiegel, в Апелляционном органе ВТО есть семь должностей, занятыми из которых являются лишь три. При этом 9 декабря у двоих из трех действующих судей заканчивается срок полномочий.

"Апелляционному органу тем самым придет конец, а вместе с ним - и главной контрольной инстанции мировой торговли", - подытоживает автор публикации.

В Брюсселе считают, что в мире без ВТО Дональд Трамп рассчитывает добиться для США более выгодных условий. После того, как работа Апелляционного органа ВТО будет парализована, в мировой торговле может вновь появиться "право сильнейшего", однако Евросоюз "уже вооружается на этот случай", заключает автор Der Spiegel.