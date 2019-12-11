Представители Мексики, Канады и США смогли договориться о внесении изменений в новый трехсторонний торговый договор (USMCA или T-MEC в испанском варианте). Соответствующий протокол был подписан во вторник в Национальном дворце в Мехико в присутствии главы латиноамериканского государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Трансляцию мероприятия в приложении Periscope вело Министерство иностранных дел Мексики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Господин президент, вся мексиканская команда принимала важное участие [в переговорах], это ее заслуга, и единственное, что мы можем сказать сегодня, это то, что миссия выполнена", - заявил глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард. Ранее в тот же день Лопес Обрадор обсудил ситуацию вокруг USMCA c коллегой из США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Свои подписи под USMCA 30 ноября 2018 года поставили Трюдо, Трамп и предшественник Лопеса Обрадора Энрике Пенья Ньето. Договор пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года.

В понедельник телекомпания CNBC сообщила, что американские власти близки к ратификации USMCA. По данным ее источников, Палата представителей, контролируемая Демократической партией, может уже 18 декабря провести голосование по этому вопросу. Во второй половине июня этого года договор был ратифицирован Палатой сенаторов Конгресса Мексики.