Соединенные Штаты должны откликнуться на предложение РФ и продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), создав условия для глобального стратегического баланса. Такую позицию МИД КНР озвучила в среду официальный представитель ведомства Хуа Чуньин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что США должны откликнуться на призывы России о продлении продлить ДСНВ и поэтапно сокращать свои огромные запасы ядерных вооружений", - отметила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Вашингтону в первую очередь следует выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового поражения, поскольку США входят в число стран с наиболее передовым ядерным арсеналом в мире. "Соединенные Штаты должны создать условия для многосторонних переговоров по данному вопросу. Если американскую сторону действительно беспокоит глобальная стратегическая безопасность, ей следует воздержаться от негативных действий, подрывающих стабильность и приводящих к дисбалансу ситуации во всем мире", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Как заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, американский президент Дональд Трамп решительно настроен на сотрудничество с Россией и КНР в области контроля над вооружениями. По словам Лаврова, РФ готова рассмотреть возможность создания многостороннего формата контроля над вооружениями, если Китай откликнется на эту идею.

Отвечая 5 ноября на вопрос ТАСС, американский лидер заверил, что Соединенные Штаты хотели бы заключить с РФ, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желал бы Вашингтон продлить ДСНВ, президент США не дал комментария.