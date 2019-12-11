Комитет Сената Конгресса по иностранным делам в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) на своей странице в Twitter, передает Day.Az cо ссылкой на ТАСС.

Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Похожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса в конце октября.

Инициатива обязывает американского президента Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400.