МИД КНДР назвал враждебными инициативу США по созыву Совета безопасности ООН и заявления о необходимости исполнения санкций против Пхеньяна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Срок до конца года приближается, а провокаций США в нашу сторону все больше... Десятого декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо безукоризненно соблюдать резолюцию ООН о санкциях (против КНДР - Прим. ред.), вслед за этим 11 декабря США созвали СБ ООН и дерзнули снова совершить враждебную провокацию в связи с нашими шагами по модернизации вооружения из соображений обороны", - говорится в заявлении МИД КНДР.

Ранее сообщалось, что США запросили на 11 декабря проведение обсуждения в СБ ООН по проблеме недавних пусков КНДР и возможных провокаций со стороны Пхеньяна.

"Это в очередной раз показывает, что СБ ООН - всего лишь политическое орудие, действующее по указке США", - добавили в МИД КНДР.