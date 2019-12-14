Резиденцию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продали на аукционе за 7,5 миллиона лари (около 4,5 миллионов манатов), сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Натию Турнаву, передает Day.Az.

Резиденцию в поселке Местия (Сванетия) продали по цене, которая на 308 процентов больше начальной. Сделка состоялась в рамках проекта "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предусматривающая приватизацию гособъектов через аукцион. Новым владельцем стала частная компания "Аигвинис сахли".

Президентскую резиденцию построили в 2011 году. Неизвестно, успел ли ею воспользоваться Саакашвили, поскольку в 2012 году его партия "Единое национальное движение" проиграла на парламентских выборах. Через год у Саакашвили истек срок президентских полномочий.

В 2016 году Саакашвили, будучи на тот момент главой Одесской области, задекларировал в Грузии недвижимость общей площадью около 7,5 тысячи квадратных метров.