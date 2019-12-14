По меньшей мере 21 человек скончался от эпидемии кори на Фиджи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Министерство здравоохранения Фиджи объявило об эпидемии 7 ноября. С этого времени 200 тысяч человек сделали прививки от заболевания.

По данным издания, 12 смертельных случаев заболевания были зарегистрированы в провинции Серуа/Намоси, четыре в провинции Рева, еще четыре в Суве, и еще одна смерть в провинции Наитасири. Министерство здравоохранения не рекомендует ездить в эти части страны без особой необходимости из-за высокой степени инфекционности заболевания.

Самоа, еще одно островное государство в Тихом океане, также ранее объявило о вспышке эпидемии кори. Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 72 человек, всего зафиксировано более 5,1 тысячи случаев заболевания. Власти страны начали массовую вакцинацию.

Правительство ввело режим чрезвычайного положения в стране на два дня.