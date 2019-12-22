В тушении крупного пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе работают 135 человек, задействовано 45 единиц техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В тушении задействована группировка сил и средств в количестве 135 человек и 45 единиц техники. В тушении также задействован пожарный поезд. Сил и средств достаточно. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России",- говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание на площади 2 тысячи квадратных метров на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе. На тушении пожара работают 75 человек, 21 единица техники, привлечён пожарный поезд. Сообщалось, что на заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания завода. Для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействована лаборатория Роспотребнадзора, превышение ПДК на территории завода пока не фиксировалось. Локализацию возгорания объявили в 9:44 по бакинскому времени.

