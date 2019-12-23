Российский МИД предупреждает туристов о серьезных транспортных перебоях во Франции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

23 декабря там ожидается новая волна протестов - из-за предстоящей пенсионной реформы. Против нее уже две недели выступают работники транспортного сектора, энергетической сферы, учителя и медики.

В Париже почти полностью парализована работа метро, передает "Россия 24". Серьезно пострадало и движение наземного транспорта, в том числе поездов и автобусов.

Авиакомпании сокращают число рейсов. На дорогах - километровые пробки. Зачастую людям приходится добираться до нужного места пешком. По прогнозам, сегодня ситуация с транспортом только ухудшится.