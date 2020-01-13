Эрдоган примет участие в саммите по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он намерен принять участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С моим итальянским коллегой мы обсудили сегодня ситуацию в Ливии. У нас есть решимость принять участие в Берлинском саммите в конце недели. Как известно, в Ливии вступило в действие перемирие. Сегодня наши коллеги (главы МИД и минобороны Турции) проводят переговоры в Москве с тем, чтобы обеспечить прекращение огня в Ливии. Надеюсь, это удастся сделать, и это соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Эрдоган на совместной пресс-коференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который находится в Турции с визитом.

По его словам, Турция прилагает все усилия, чтобы прекращение огня в Ливии стало постоянным.