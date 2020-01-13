https://news.day.az/world/1193652.html Эрдоган примет участие в саммите по Ливии

Эрдоган примет участие в саммите по Ливии

В мире, 13 января 2020 18:03 318

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он намерен принять участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее администрация Эрдогана сообщила о намеченном на 19 января его визите в Германию.
 
"С моим итальянским коллегой мы обсудили сегодня ситуацию в Ливии. У нас есть решимость принять участие в Берлинском саммите в конце недели. Как известно, в Ливии вступило в действие перемирие. Сегодня наши коллеги (главы МИД и минобороны Турции) проводят переговоры в Москве с тем, чтобы обеспечить прекращение огня в Ливии. Надеюсь, это удастся сделать, и это соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Эрдоган на совместной пресс-коференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который находится в Турции с визитом.
 
По его словам, Турция прилагает все усилия, чтобы прекращение огня в Ливии стало постоянным.
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