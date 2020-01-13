Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия

Стороны конфликта в Ливии обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия, говорится в проекте итогового соглашения на переговорах по Ливии, который имеется в распоряжении РИА Новости, передает Day.Az.

"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились... гарантировать без предварительных условий соблюдение прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 0 часов 00 минут", - говорится в тексте проекта итогового соглашения.