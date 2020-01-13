https://news.day.az/world/1193683.html Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия
Стороны конфликта в Ливии обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия, говорится в проекте итогового соглашения на переговорах по Ливии, который имеется в распоряжении РИА Новости, передает Day.Az.
"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились... гарантировать без предварительных условий соблюдение прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 0 часов 00 минут", - говорится в тексте проекта итогового соглашения.
Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии шли в Москве более шести часов. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву. В российской столице также находятся глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри и председатель парламента Акиля Салех.
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