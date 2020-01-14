https://news.day.az/world/1193727.html В Токио произошло сильное землетрясение
В Токио произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной части основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась.
Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине около 50 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.
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