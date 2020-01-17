В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю существования КНР

Население Китая по итогам 2019 года выросло на 0,33% в годовом исчислении и составило 1,4 млрд человек. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Государственного статистического управления КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным на конец 2019 года, население материкового Китая составило 1,40005 млрд человек, что на 4,67 млн больше по сравнению с 2018 годом", - указывается в документе. Как следует из доклада, в минувшем году в КНР родились 14,65 млн человек, умерли 9,98 млн человек. В доклад не включены данные о населении специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао, а также провинции Тайвань.

По итогам 2019 года в стране проживали 715,27 млн мужчин и 684,78 млн женщин. Более 64% (896,4 млн человек) - население в возрасте от 16 до 59 лет, порядка 18,1% (253,88 млн человек) - в возрасте от 60 до 65 лет, 12,6% (176,03 млн) - старше 65 лет.

Доля городских жителей в Китае по итогам 2019 года составила 60,59%.

Коэффициент рождаемости составил 10,48 на тысячу жителей - в прошлом году родились 14,65 млн детей, что на 580 тыс. меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель рождаемости за всю историю существования КНР.