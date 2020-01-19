Иракские силовики задержали одного из главарей "ИГ"

Иракское управление по борьбе с терроризмом заявило о задержании одного из главарей террористической группировки ИГ в городе Фаллуджа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Управление сообщило в Twitter, что оно задержало одного из главарей ИГ, "отвечающего за внутреннюю безопасность" группировки в Фаллудже в рамках продолжения преследования террористических ячеек.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.