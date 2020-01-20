https://news.day.az/world/1195440.html На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации
На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации
"Красный" код опасности для авиации действует на Алеутских островах (штат Аляска в США) в связи с возникновением облака пепла из-за извержения вулкана. Об этом сообщается на сайте Центра наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что извержение вулкана Шишалдина на острове Унимак усилилось около 09.30 по времени UTC в воскресенье.
К 17.12 по времени UTC обсерватория сообщила, что извержение продолжается, несмотря на падение уровня сейсмической активности. Облако пепла поднялось на высоту 30 тысяч футов (9,1 километра) и движется на юго-восток.
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