На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации

"Красный" код опасности для авиации действует на Алеутских островах (штат Аляска в США) в связи с возникновением облака пепла из-за извержения вулкана. Об этом сообщается на сайте Центра наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO), передает Day.Az ​ со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что извержение вулкана Шишалдина на острове Унимак усилилось около 09.30 по времени UTC в воскресенье.

К 17.12 по времени UTC обсерватория сообщила, что извержение продолжается, несмотря на падение уровня сейсмической активности. Облако пепла поднялось на высоту 30 тысяч футов (9,1 километра) и движется на юго-восток.